Минэкономики оценивает падение ВВП Украины за десять месяцев на уровне 5,2%

9 декабря, 2020, 10:51

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает снижение ВВП Украины за январь-октябрь на уровне 5,2%

Об этом говорится в октябрьском Обзоре экономической активности.

Согласно обзору, по итогам десяти месяцев 2020 году сокращения сводного индекса производства замедлился и составил 6% против 6,2% за январь-сентябрь 2020 года. Соответственно уменьшение объемов ВВП Минэкономики ориентировочно оценивает на уровне 5,2%.

В ведомстве отметили, что по итогам года падение ВВП ожидается в пределах прогнозируемых тенденций - 4,8-5%, поскольку доля малого и среднего бизнеса, деятельность которого подпадала под действие жестких карантинных ограничений, в общем объеме добавленной стоимости по затратам производства незначительна и составляет лишь 6,2% (в 2019 году). Кроме того, многие предприятия оказались приспособленными к новым условиям.

В Минэкономики добавили, ранее не прогнозируемое внедрение карантина выходного дня не будет существенного влияния на итоги года - по оценкам ведомства потери составляют 0,04-0,06 п.п. в расчете за год.

Напомним, в октябре Минэкономики прогнозировал снижение ВВП по итогам 2020 года на уровне 4,8% в случае избежать длительного жесткого карантина на значительной территории Украины.

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