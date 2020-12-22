Садовый оправился от COVID-19

22 декабря, 2020, 12:40

Об этом он написал в Telegram.

"Сегодня у меня первый полноценный рабочий день после первого в жизни больничного. За 15 лет никогда не болел так, чтобы оставаться дома", - заявил Садовый.

Он заявил, что у него уже выработались антитела и он готов работать.

"На завтра планируем сессию городского совета: сформируем депутатские комиссии, выберем секретаря совета. В четверг отдельно проведем бюджетную сессию. Все очень оперативно и открыто", - добавил мэр.

7 декабря Садовый заявил, что заразился коронавирусом.