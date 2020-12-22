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Espreso.tvОбществоСадовый оправился от COVID-19

Садовый оправился от COVID-19

Городской голова Львова Андрей Садовый выздоровел после коронавируса

Об этом он написал в Telegram.

"Сегодня у меня первый полноценный рабочий день после первого в жизни больничного. За 15 лет никогда не болел так, чтобы оставаться дома", - заявил Садовый.

Он заявил, что у него уже выработались антитела и он готов работать.

"На завтра планируем сессию городского совета: сформируем депутатские комиссии, выберем секретаря совета. В четверг отдельно проведем бюджетную сессию. Все очень оперативно и открыто", - добавил мэр.

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