Садовый оправился от COVID-19
22 декабря, 2020, 12:40
Городской голова Львова Андрей Садовый выздоровел после коронавируса
Об этом он написал в Telegram.
"Сегодня у меня первый полноценный рабочий день после первого в жизни больничного. За 15 лет никогда не болел так, чтобы оставаться дома", - заявил Садовый.
Он заявил, что у него уже выработались антитела и он готов работать.
"На завтра планируем сессию городского совета: сформируем депутатские комиссии, выберем секретаря совета. В четверг отдельно проведем бюджетную сессию. Все очень оперативно и открыто", - добавил мэр.
- 7 декабря Садовый заявил, что заразился коронавирусом.
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