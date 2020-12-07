Садовый заболел коронавирусом

7 декабря, 2020, 13:47

Об этом Садовый написал в своем Facebook .

"Позитивный" ПЦР - неожиданный подарок ко Дню местного самоуправления. Но когда-то это должно было случиться. Вчера почувствовал незначительную слабость и першение в горле. Утром сдал анализы - результат вы уже знаете ", - сообщил он.

Садовый отметил, что температуры у него нет, поэтому работает онлайн.

"Позитивный" ПЦР - неожиданный подарок ко Дню местного самоуправления. Но когда-то это должно было случиться. Вчера почувствовал ... Опубликовано Андрей Садовый Понедельник, 7 декабря 2020 г.

Напомним, 8641 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 7 декабря.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb