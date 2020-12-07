Садовый заболел коронавирусом
7 декабря, 2020, 13:47
Мэр Львова Андрей Садовый заболел болезнью COVID-19
Об этом Садовый написал в своем Facebook .
"Позитивный" ПЦР - неожиданный подарок ко Дню местного самоуправления. Но когда-то это должно было случиться. Вчера почувствовал незначительную слабость и першение в горле. Утром сдал анализы - результат вы уже знаете ", - сообщил он.
Садовый отметил, что температуры у него нет, поэтому работает онлайн.
"Позитивный" ПЦР - неожиданный подарок ко Дню местного самоуправления. Но когда-то это должно было случиться. Вчера почувствовал ...Опубликовано Андрей Садовый Понедельник, 7 декабря 2020 г.
- Напомним, 8641 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 7 декабря.
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