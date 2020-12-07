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Espreso.tvОбществоСадовый заболел коронавирусом

Садовый заболел коронавирусом

Мэр Львова Андрей Садовый заболел болезнью COVID-19

Об этом Садовый написал в своем Facebook .

"Позитивный" ПЦР - неожиданный подарок ко Дню местного самоуправления. Но когда-то это должно было случиться. Вчера почувствовал незначительную слабость и першение в горле. Утром сдал анализы - результат вы уже знаете ", - сообщил он.

Садовый отметил, что температуры у него нет, поэтому работает онлайн.

"Позитивный" ПЦР - неожиданный подарок ко Дню местного самоуправления. Но когда-то это должно было случиться. Вчера почувствовал ...

Опубликовано Андрей Садовый Понедельник, 7 декабря 2020 г.

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