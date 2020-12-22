С начала суток россияне вели обстрелы под Водяным, Луганским и Южным, - штаб
Об этом говорится в сводке Минобороны.
С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, зафиксировано пять случаев нарушения договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы.
"На Донецком направлении, вблизи Водяного, по направлению временно оккупированной Ужовки противник вел огонь из 122-миллиметровой артиллерийской системы, а также ручных и станковых противотанковых гранатометов. Кроме того, у этого же населенного пункта враг предпринял дистанционное минирование наших позиций с использованием переносного комплекса минировании", - говорится в сообщении.
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На Луганском направлении из 82-миллиметровых минометов противник совершил обстрел позиций неподалеку от Луганского, а также применил 120-миллиметровые минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие вблизи Южного.
В результате вражеских обстрелов потерь среди украинских подразделений нет.
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