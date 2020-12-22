Мендель заявила о 4 боевых потерях ВСУ с начала "перемирия"
22 декабря, 2020, 14:10
С начала "перемирия" на Донбассе у украинской армии четыре боевые потери
Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, передает Укринформ.
"Уже сейчас более четырех месяцев, как идет новый этап этого всеобъемлющего перемирия с 27 июля. Сейчас, за более чем четыре месяца, есть 4 боевые потери, к сожалению, они есть, потому что происходят провокационные выстрелы с той стороны, и 18 человек были ранены", - сказала Мендель.
Она добавила, что в 2020 году всего было 49 боевых потерь, из которых четыре за период "тишины".
По данным портала "Новинарня" с 1 августа в зоне ООС погибли 9 военных.
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