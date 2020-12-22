"Ливерпуль" интересуется 16-летним вратарем из Украины

22 декабря, 2020, 21:07

Английский "Ливерпуль" интересуется 16-летним голкипером львовского "Руха" Юрием-Владимиром Геретой

Об этом сообщает официальный сайт "Руха".

Президент львовского "Руха" Григорий Козловский заявил, что скауты "Ливерпуля" уже год следят за Геретой.

"Герета - это топ-вратарь. Открою большой секрет: за ним уже год следит "Ливерпуль". Если бы ему было 18, уже были бы предложения", - сказал Козловский.

Юрий-Владимир Герета до сентября этого года выступал за "Карпаты" U-17 является воспитанником львовского футбола. После этого перешел в "Движения" -U-19.

Дебютировал в УПЛ 25 октября в матче против "Зари". Пропустил 1 мяч.

25 октября президент "Руха" Григорий Козловский заявил, что Артем Милевский не станет игроком его команды .