"Ливерпуль" интересуется 16-летним вратарем из Украины
22 декабря, 2020, 21:07
Английский "Ливерпуль" интересуется 16-летним голкипером львовского "Руха" Юрием-Владимиром Геретой
Об этом сообщает официальный сайт "Руха".
Президент львовского "Руха" Григорий Козловский заявил, что скауты "Ливерпуля" уже год следят за Геретой.
"Герета - это топ-вратарь. Открою большой секрет: за ним уже год следит "Ливерпуль". Если бы ему было 18, уже были бы предложения", - сказал Козловский.
Юрий-Владимир Герета до сентября этого года выступал за "Карпаты" U-17 является воспитанником львовского футбола. После этого перешел в "Движения" -U-19.
Дебютировал в УПЛ 25 октября в матче против "Зари". Пропустил 1 мяч.
- 25 октября президент "Руха" Григорий Козловский заявил, что Артем Милевский не станет игроком его команды .
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