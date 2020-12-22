Клуб УПЛ отказался от трансфера Милевского

22 декабря, 2020, 16:44

Президент львовского "Руха" Григорий Козловский заявил, что Артем Милевский не станет игроком его команды

Об этом сообщает официальный сайт "Руха".

По словам Козловского, философия клуба заключается в том, чтобы приглашать в команду молодых исполнителей.

"Положа руку на сердце, если бы я был главным тренером, и не было бы философии развития клуба, я бы Селезнева и Милевского с радостью взял бы в команду. Это и для нашего маркетинга супер. Но у нас другая философия. Я бы с радостью хотел бы видеть таких футболистов. у нас есть тренерский совет, который должен утвердить кандидатуру. Окончательное решение должно быть за тренером. Философия у нас такая, что должна играть молодежь", - сказал Козловский.

В нынешнем сезоне форвард сыграл за Брестское "Динамо" 35 матчей, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач. Его контракт с белорусским клубом истекает 31 декабря 2020 года.

35-летний Артем Милевский в 2000 году сменил белорусское гражданство на украинское. С 2002 до 2013 года выступал за киевское "Динамо". Провел за столичный клуб 228 матчей, забил 81 мяч и отдал 56 результативных передач.

За сборную Украины сыграл 50 матчей и забил 8 голов.

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