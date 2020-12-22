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"Грубое нарушение украинского законодательства и суверенитета": МИД о помощи России ОРДЛО

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что "поддержка" Российской Федерацией отдельных районов Донецкой и Луганской областей является нарушением законов Украины

Об этом сообщает "РБК-Украина".

"Российская Федерация действительно может помочь Донбассу, если прекратит грубо нарушать нормы международного права - прекратить агрессию против Украины, выведет свои войска и наемников из временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях", - отметил Николенко.

В МИД Украины рассматривают такую "помощь" и "гуманитарные конвои" без официального согласия Украины как "грубое нарушение украинского законодательства, ее суверенитета и территориальной целостности".

МИД отмечает, что переговоры Трехсторонней контактной группы и реализация договоренностей "нормандской четверки" заблокированы "по вине России".

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что продолжит наращивать поддержку оккупированного Донбасса в экономической, социальной и политической сферах.

  • Напомним, что в Украине появится интернет-портал о ключевых событиях и преступлениях на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей.

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