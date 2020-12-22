В Украине запустят интернет-портал о событиях и преступлениях в оккупированном Крыму и ОРДЛО

22 декабря, 2020, 17:16

В Украине появится интернет-портал о ключевых событиях и преступлениях на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей

Об этом сообщает ОПГ .

Офис генпрокурора, Представительство президента в АР Крым и Украинский институт национальной памяти подписали меморандум о создании первого интернет-портала о ключевых событиях и преступлениях на временно оккупированных территориях.

"По поручению президента Украины и с целью восстановления территориальной целостности Украины, деоккупации и реинтеграции АР Крым и города Севастополя команда Представительства системно работает в направлении введения политик и основ переходного правосудия. Право каждого знать правду о событиях оккупации Крыма является, безусловно, одним из важных и обязательных элементов нашей работы в этом направлении ", - отметил постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич.

Предполагается, что онлайн-ресурс будет содержать: свидетельства очевидцев, архивные источники, информацию СМИ, решение и резолюции международных организаций, фото- и видеоматериалы.

"Сначала это будут первые 30 историй о преступлениях, совершенных на временно оккупированной территории: права человека, военные преступления, экология, экономика и т. Будет работать система с удобным поиском: по лицам, по местам, по времени", - сообщил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

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