"Чтобы получить компенсации от РФ за военные преступления", - Резников выступил за ратификацию Украиной Римского статута

22 декабря, 2020, 12:49

По словам Алексея Резникова, после ратификации Верховной Радой Римского статута Украина сможет обратиться в Международный уголовный суд по поводу выплаты компенсаций Россией за военные преступления на Донбассе и в Крыму

Об этом вице-премьер-министр Украины Алексей Резников заявил в интервью "Суспільному".

Министр по вопросам реинтеграции отметил, что последнее решение Гаагского суда позволяет определить Россию субъектом ответственности за военные преступления в Украине.

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"Суд в Гааге принял решение о начале официального расследования по иску Украины по военным преступлениям и преступлениям против человечности на востоке Украины и в Крыму. Предварительное изучение позволило гаагским юристам выявить факты умышленных убийств, пыток, сексуального насилия, депортации, принудительного призыва местных жителей в армию страны-оккупанта и другие преступления, предусмотренные Римским статутом. Єто означает, что есть субъект, тот, кто несет ответственность, в том числе юридическую в международных институтах, когда люди будут обращаться за возмещением - это страна-агрессор - Россия. Но пока Украина не ратифицирует Римский статут, мы не можем просто подать заявление", - заявил вице-премьер.

11 декабря прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда завершила изучение материалов и инициировала начало расследования по делу в отношении Украины. Отметим, Украина подписала Римский статут 20 января 2020 года, однако пока вопрос о ратификации документа не принят.

Справка: Римский статут Международного уголовного суда - международный договор, основанный Международным уголовным судом. Принят на дипломатической конференции в Риме 17 июля 1998 года и вступил в силу с 1 июля 2002 года. Государства становятся участниками Международного уголовного суда, а преступления, совершенные их гражданами или на их территории, - подсудимыми ему по факту ратификации Римского статута.

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