В ОГП прогнозируют, что расследование Международным уголовным судом военных преступлений РФ против Украины начнется через год
Об этом говорится в материале РБК-Украина .
Заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов прогнозирует начало расследование через год и указывает и на еще один фактор - пандемию.
"Международный уголовный суд также вынужден переформатировать свою работу в связи с пандемией COVID-19, что тоже влияет на сроки рассмотрения отдельных вопросов. В общем, будем надеяться, что все процессы займут до года", - сказал он.
Читайте также: "Военные преступления и преступления против человечности": Международный уголовный суд согласился расследовать агрессию РФ против Украины
Мамедов считает важным ратифицировать Римский статут в Верховной Раде. Он уверяет, что это ускорит расследование и даст Украине ряд дополнительных инструментов для воздействия на международное правосудие.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb