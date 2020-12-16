В ОГП прогнозируют, что расследование Международным уголовным судом военных преступлений РФ против Украины начнется через год

16 декабря, 2020, 09:38

В Офисе генерального прокурора заявили, что начало расследования Международного уголовного суда в Гааге о преступлениях России в Украине может начаться через год

Об этом говорится в материале РБК-Украина .

Заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов прогнозирует начало расследование через год и указывает и на еще один фактор - пандемию.

"Международный уголовный суд также вынужден переформатировать свою работу в связи с пандемией COVID-19, что тоже влияет на сроки рассмотрения отдельных вопросов. В общем, будем надеяться, что все процессы займут до года", - сказал он.

Читайте также: "Военные преступления и преступления против человечности": Международный уголовный суд согласился расследовать агрессию РФ против Украины

Мамедов считает важным ратифицировать Римский статут в Верховной Раде. Он уверяет, что это ускорит расследование и даст Украине ряд дополнительных инструментов для воздействия на международное правосудие.