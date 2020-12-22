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Espreso.tvСпорт"Cевилья" победила "Валенсию" в чемпионате Испании

"Cевилья" победила "Валенсию" в чемпионате Испании


фото: Getty Images
В 15-м туре Ла Лиги "Севилья" победила "Валенсию" со счетом 1: 0

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Единственный гол "Севилья" забила в конце матча. На 81-й минуте Сусо поразил ворота "Валенсии" после передачи Хоана Хордан.

В турнирной таблице Ла Лиги "Севилья" занимает пятое место и отстает от "Атлетико", который идет первым, на 6 баллов. В "Валенсии" всего 15 очков и тринадцатая позиция.

Чемпионат Испании

15-й тур

22 декабря

"Валенсия" - "Севилья" 0: 1

Гол: Сусо, 81

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