"Cевилья" победила "Валенсию" в чемпионате Испании
22 декабря, 2020, 20:23
В 15-м туре Ла Лиги "Севилья" победила "Валенсию" со счетом 1: 0
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Единственный гол "Севилья" забила в конце матча. На 81-й минуте Сусо поразил ворота "Валенсии" после передачи Хоана Хордан.
В турнирной таблице Ла Лиги "Севилья" занимает пятое место и отстает от "Атлетико", который идет первым, на 6 баллов. В "Валенсии" всего 15 очков и тринадцатая позиция.
Чемпионат Испании
15-й тур
22 декабря
"Валенсия" - "Севилья" 0: 1
Гол: Сусо, 81
- 19 декабря форвард "Барселоны" Лионель Месси повторил рекорд бразильца Пеле по количеству голов в составе одной команды.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb