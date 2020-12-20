Малиновский помог "Аталанте" уничтожить "Рому" в чемпионате Италии

20 декабря, 2020, 21:51

Украинский футболист Руслан Малиновский принял участие в победном матче "Аталанты" против "Ромы" в чемпионате Италии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Малиновский вышел в стартовом составе команды Бергамо и провел на поле 81 минуту. За это время он заработал желтую карточку и принял участие в одной из голевых атак.

"Аталанта" пропустила уже на 3-й минуте, когда отличился Эдин Джеко, однако после перерыва ответила четырьмя голами. Забили Дуван Сапата, Робин Госенс, Луис Муриель и Йосип Иличич.

"Аталанта" победила "Рому", которую тренирует бывший тренер "Шахтера" Паулу Фонсека, со счетом 4:1, набрала 21 очко и занимает седьмое место. "Рома" с 24 пунктами - четвертая.

Чемпионат Италии

13-й тур

20 декабря

"Аталанта" - "Рома" 4:1

Голы: Сапата, 59, Госенс, 70, Муриель, 72, Иличич, 85 - Джеко, 3

Напомним, 20 декабря португальский нападающий "Милана" Рафаэль Леау забил на 7-й секунде в ворота "Сассуоло" самый быстрый гол в истории Серии А и помог своей команде удержать лидерство.

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