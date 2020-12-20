Малиновский помог "Аталанте" уничтожить "Рому" в чемпионате Италии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Малиновский вышел в стартовом составе команды Бергамо и провел на поле 81 минуту. За это время он заработал желтую карточку и принял участие в одной из голевых атак.
"Аталанта" пропустила уже на 3-й минуте, когда отличился Эдин Джеко, однако после перерыва ответила четырьмя голами. Забили Дуван Сапата, Робин Госенс, Луис Муриель и Йосип Иличич.
"Аталанта" победила "Рому", которую тренирует бывший тренер "Шахтера" Паулу Фонсека, со счетом 4:1, набрала 21 очко и занимает седьмое место. "Рома" с 24 пунктами - четвертая.
Чемпионат Италии
13-й тур
20 декабря
"Аталанта" - "Рома" 4:1
Голы: Сапата, 59, Госенс, 70, Муриель, 72, Иличич, 85 - Джеко, 3
- Напомним, 20 декабря португальский нападающий "Милана" Рафаэль Леау забил на 7-й секунде в ворота "Сассуоло" самый быстрый гол в истории Серии А и помог своей команде удержать лидерство.
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