Продажу антибиотиков исключительно по электронным рецептам могут внедрить с апреля 2021 года, - Степанов

22 декабря, 2020, 10:49

Министерство здравоохранения планирует внедрять продажу антибиотиков исключительно по электронным рецептам с апреля 2021 года

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Глобально мы считаем, что все антибиотики должны продаваться исключительно по электронным рецептам. Мы разрабатываем сейчас модуль, планируем, что с 1 апреля он начнет работать. Сначала он начнет работать с инсулинами, с препаратами для иммуносупрессии и наркосодержащими препаратами. А следующим шагом будут антибиотики исключительно по электронному рецепту", - сказал Степанов.

Сейчас, по словам министра, в условиях существующей нормативно-правовой базы МЗ усиливает контроль отпуска лекарств в аптеках. Так, Государственной службе по лекарственным средствам и наркотическим веществам было поручено проведения контрольных мероприятий.

"Например, те рецепты, которые хранятся сейчас в бумажном виде, должны храниться в аптечных учреждениях в течение одного года, чтобы Гослекслужба могла провести проверку отпуска соответствующих антибиотиков", - пояснил Степанов.

Напомним, по данным Минздрава, потребление антибиотиков по некоторым группам в Украине возросло в 5-6 раз.