Степанов призвал украинцев слушать своих врачей и "не есть антибиотики"

Об этом он сообщил во время брифинга, передает " Цензор.НЕТ ".

"Потребление антибиотиков в Украине возросло по некоторым группам в 5-6 раз", - сказал он.

Министр отметил, что ситуация контролируется.

"Я проводил встречи с фармпредприятиями, у нас контролируемая ситуация, медучреждения обеспечены двух- трехмесячным запасом антибиотиков. Не надо есть антибиотики ... Пожалуйста, слушайте своих врачей", - добавил глава Минздрава.

Напомним, что министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что меньше людей с признаками коронавируса стали обращаться в больницу.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb