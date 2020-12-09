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Степанов призвал украинцев слушать своих врачей и "не есть антибиотики"

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что потребление антибиотиков по некоторым группам в Украине возросло в 5-6 раз

Об этом он сообщил во время брифинга, передает " Цензор.НЕТ ".

"Потребление антибиотиков в Украине возросло по некоторым группам в 5-6 раз", - сказал он.

Министр отметил, что ситуация контролируется.

"Я проводил встречи с фармпредприятиями, у нас контролируемая ситуация, медучреждения обеспечены двух- трехмесячным запасом антибиотиков. Не надо есть антибиотики ... Пожалуйста, слушайте своих врачей", - добавил глава Минздрава.

  • Напомним, что министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что меньше людей с признаками коронавируса стали обращаться в больницу.

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9 декабря, 2020 среда

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