Оккупанты в Донбассе проводят сборы операторов беспилотников, - разведка

22 декабря, 2020, 14:00

Российские оккупационные войска проводят сборы с операторами беспилотных летательных аппаратов и снайперами

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, передает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что командование ВС РФ продолжает наращивать боевую готовность соединений и частей оперативной группировки российско-оккупационных войск.

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"Основное внимание уделяется подготовке артиллерийских и минометных подразделений. При этом по отдельным направлениям противник продолжает скрыто удерживать на гражданских промышленных объектах артиллерийские системы калибром 100 мм и более, нарушая договоренности по их отводу", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что при участии инструкторов Южного военного округа ВС РФ проходят сборы с операторами беспилотных летательных аппаратов, расчетами противотанковых ракетных комплексов и снайперами оккупантов.

В Минобороны отметили, что на Донбассе оккупационные войска предприняли попытку дистанционного минирования позиций украинских военных у Водяного.

"Противник для дистанционного минирования позиций украинских военных использовал переносной комплекс минирования. Кроме этого боевики вблизи Водяного вели огонь из 122-миллиметровой артиллерийской системы, а также ручных станковых противотанковых гранатометов", - говорится в сообщении.

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