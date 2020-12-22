Оккупанты 6 раз за сутки нарушили "перемирие" на Донбассе, ВСУ стреляли в ответ

22 декабря, 2020, 08:41

21 декабря в районе проведения ООС российско-оккупационные войска 6 раз обстреляли украинских военных

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Неподалеку от Золотого-4 оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По позициям ВСУ неподалеку от Южного, Луганского и Шумов враг стрелял из минометов 82-го калибра, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих получили осколочные ранения. Состояние их здоровья удовлетворительное.

У Водяного на Приазовье оккупанты стреляли из станкового противотанкового гранатомета.

"На многочисленные и прицельные обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали ответный огонь", - говорится в сообщении.



С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.