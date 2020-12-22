Оккупанты 6 раз за сутки нарушили "перемирие" на Донбассе, ВСУ стреляли в ответ
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Неподалеку от Золотого-4 оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По позициям ВСУ неподалеку от Южного, Луганского и Шумов враг стрелял из минометов 82-го калибра, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.
Вследствие обстрелов двое военнослужащих получили осколочные ранения. Состояние их здоровья удовлетворительное.
У Водяного на Приазовье оккупанты стреляли из станкового противотанкового гранатомета.
"На многочисленные и прицельные обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали ответный огонь", - говорится в сообщении.
С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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