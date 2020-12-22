Обидчика "Шахтера" дисквалифицировали на 6 матчей за плевок в соперника

22 декабря, 2020, 10:22

Французского игрока менхенгладбахской "Боруссии" Маркуса Тюрама дисквалифицировали на шесть матчей за плевок в соперника в матче чемпионата Германии

Об этом сообщает Kicker.

Немецкий футбольный союз наказал Тюрама за плевок в игрока "Хоффенхайма" в матче 13-го тура чемпионата Германии, в котором "Боруссия" проиграла 1:2.

По решению дисциплинарного комитета француза дисквалифицировали на 6 матчей и оштрафовали на 40 тыс. евро.

В свою очередь "Боруссия" удержит с Тюрама месячную зарплату, которая, по данным Bild, составляет 150 тыс. евро.

В нынешнем сезоне 23-летний Маркус Тюрам сыграл за "Боруссию" 20 матчей, забил 4 гола и сделал 8 результативных передач.

Напомним, "Шахтер" дважды проиграл немецкому клубу на групповом раунде Лиги чемпионов - 0:6 и 0:4. Тюрам принял участие в обеих встречах и сделал в них 2 результативные передачи.

Напомним, 15 декабря украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко пообещал отомстить менхенгладбахской "Боруссии" за разгром "Шахтера" в Лиге чемпионов.

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