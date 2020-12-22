Обидчик Ломаченко Лопес дал прогноз на бой Джошуа - Фьюри

22 декабря, 2020, 19:47

Теофимо Лопес убежден, что в поединке между Джошуа и Тайсоном Фьюри победителями будут фанаты

Об этом сообщаетiFL TV .

По словам Лопеса, это крупнейший бой, который может произойти в 2021 году.

"Джошуа против Фьюри? Потрясающий бой, отличное противостояние. Я считаю, что сейчас это крупнейший поединок, который может произойти в 2021 году. И я думаю, что это лучший бой, который можно устроить. Этот поединок необходимо организовать в следующем году. Кто победит? Фанаты. Это все, что я могу сказать. В этот вечер выигрывают болельщики. И я тоже выиграю. Это отличный поединок, который уже надо было устроить ", - сказал Теофимо Лопес.

Джошуа владеет титулами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

13 декабря стало известно, что Всемирная боксерская организация требует от Джошуа провести обязательную защиту титула в поединке против Усика.

15 декабря сообщалось, что Усик согласился уступить право на поединок с Джошуа за солидные отступные.

16 декабря Джошуа заявил, что готов отказаться от титула WBO ради боя против соотечественника Тайсона Фьюри.

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