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Espreso.tvСпортОбидчик Ломаченко Лопес дал прогноз на бой Джошуа - Фьюри

Обидчик Ломаченко Лопес дал прогноз на бой Джошуа - Фьюри


фото: Getty Images
Теофимо Лопес убежден, что в поединке между Джошуа и Тайсоном Фьюри победителями будут фанаты

Об этом сообщаетiFL TV .

По словам Лопеса, это крупнейший бой, который может произойти в 2021 году.

"Джошуа против Фьюри? Потрясающий бой, отличное противостояние. Я считаю, что сейчас это крупнейший поединок, который может произойти в 2021 году. И я думаю, что это лучший бой, который можно устроить. Этот поединок необходимо организовать в следующем году. Кто победит? Фанаты. Это все, что я могу сказать. В этот вечер выигрывают болельщики. И я тоже выиграю. Это отличный поединок, который уже надо было устроить ", - сказал Теофимо Лопес.

Джошуа владеет титулами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

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