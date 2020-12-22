Луческу пытался перетянуть Зинченко в свою команду

22 декабря, 2020, 11:25

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу во время работы в "Зените" хотел видеть в российском клубе украинского футболиста Александра Зинченко

Об этом заявил бывший руководитель скаутской службы "Зенита" Антон Евменов, сообщает российское издание "Спорт-Экспресс".

По его словам, Луческу хотел видеть Зинченко в своей команде, но футболиста перехватил английский "Манчестер Сити".

"Да, я вел переговоры по этому трансферу, сам несколько раз летал в Уфу. На тот момент главный тренер "Зенита" Мирча Луческу говорил, что этот футболист был нужен клубу. Но цена была высока, пока мы думали о сумме, украинец перешел в "Манчестер Сити", - рассказал Евменов.

Зинченко перешел из "Уфы" в "Манчестер Сити" в 2017 году за 4 млн евро.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист сыграл за английский клуб 5 матчей.

21 декабря стало известно, что Александр Зинченко попал в сферу интересов итальянских "Наполи" и "Ювентуса".

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