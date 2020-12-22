Форвард "Реала" перехватил у Месси звание футболиста года в Испании

22 декабря, 2020, 09:55

Французский нападающий "Реала" Карим Бензема признан лучшим футболистом сезона в чемпионате Испании

Об этом сообщает Marca.

Получив звание лучшего футболиста сезона 2019/20, Бензема прервал гегемонию аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду, которым приз неизменно доставался начиная с 2009 года.

"Эта награда очень много значит для меня. Я горжусь и очень счастлив ее получить. Это награда за работу, которую я проделал в этом клубе с 2009 года. Я играю в "Реале" много лет и всегда стараюсь помочь команде", - сказал Бензема .

В прошлом сезоне 33-летний француз сыграл за "Реал" 48 матчей, забил 27 голов и сделал 11 результативных передач.

Напомним, 19 декабря форвард "Барселоны" Лионель Месси повторил рекорд бразильца Пеле по количеству голов в составе одной команды.

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