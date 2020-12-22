Бог не ошибается: Лопес отреагировал на звание лучшего боксера года

22 декабря, 2020, 12:22

Американский боксер Теофимо Лопес поблагодарил болельщиков после провозглашения его лучшим боксером 2020 года по версии журнал The Ring

Об этом Лопес написал в Instagram.

"Бог не ошибается. Говорю спасибо и поднимаю тост за фанатов всего мира, которые сделали это возможным", - написал Лопес.

Американец был провозглашен The Ring боксером года вместе с британским тяжеловесом Тайсоном Фьюри.

Теофимо Лопес, благодаря победе над Василием Ломаченко, получил пояса WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (Международной боксерской федерации) и "франчайзинговый" титул WBC (Всемирного боксерского совета).

Тайсон Фьюри в феврале отобрал звание чемпиона мира WBC в супертяжелом весе у американца Деонтея Уайлдера.

Напомним, 21 декабря журнал The Ring признал Теофимо Лопеса вместе с Тайсоном Фьюри лучшими боксерами 2020 года.

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