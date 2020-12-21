The Ring назвал двойку лучших боксеров 2020

21 декабря, 2020, 22:35

Авторитетное издание The Ring признало Тайсона Фьюри и Теофимо Лопеса лучшими боксерами года

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на The Ring.

Победу в номинации "Боец года" получили сразу два боксера: абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес и 32-летний Тайсон Фьюри, который является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе.

В 2020 году Фьюри и Лопес успели провести по одному поединку. В ночь с 17 на 18 октября 23-летний американец единогласным решением судей победил украинца Василия Ломаченко.

В ночь с 22 на 23 февраля Фьюри техническим нокаутом в 7-м раунде победил американца Деонтея Уайлдера и стал чемпионом WBC.

18 ноября Фьюри заявил, что украинец Александр Усик не оправдал надежд в поединке с его соотечественником Дереком Чисорой.