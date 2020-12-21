Зеленский возглавил рейтинги политиков и неудачников года, - опрос

21 декабря, 2020, 12:45

Соответствующий опрос обнародовал Фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива.

Так, Зеленского назвали "политиком года" 14,5% респондентов. В то же время "неудачником года" его считают 28% опрошенных.

Второе место в обоих рейтингах занял пятый президент Петр Порошенко . "Политиком года" и "неудачником года" его назвали соответственно 9,2% и 13,8%.

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В свою очередь 25,9% заявили, что "политиков года" нет, а 16,2% затруднились ответить на этот вопрос.

"Неудачники года" отсутствуют по мнению 6,1% опрошенных, затруднились ответить о них 26,5%.

Опрос проведен с 5 до 13 декабря 2020 года фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) среди 2004 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий.

Опросы осуществлено методом личного интервью face-to-face среде. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3%.

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