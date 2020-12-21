Из-за обстрелов на Донбассе Украина направила ноту ОБСЕ

21 декабря, 2020, 09:54

В районе населенного пункта Каменка 20 декабря в результате обстрелов был поврежден и сгорел трактор марки John Deere, который возвращался из сельскохозяйственных работ. Украина направила ноту ОБСЕ

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

"Подготовлены и направлены письменное ноту на СММ ОБСЕ. Сегодня утром СГ" Авдеевка "УССЦКК проводит верификацию события на месте", - говорится в сообщении.

Отметим, что 20 декабря, в 19.30 в результате обстрела с СПГ-9 на дороге в районе н.п. Каменка (около Авдеевка) был поврежден и сгорел трактор марки John Deere, возвращавшегося из сельскохозяйственных работ.

В результате обстрела получил легкое ранение тракторист. Первую помощь ему оказали военные медики, в дальнейшем пострадавший был доставлен в больничное учреждение. Сейчас он находится дома, его состояние стабильное.

Напомним, что российские наемники обстреляли мирное население вблизи Каменки.

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