Оккупанты на Донбассе обстреляли мирное население вблизи Каменки, - ООС
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
Также российские наемники обстреляли мирное население вблизи Каменки.
Сделав несколько выстрелов из станкового противотанкового гранатомета был уничтожен трактор марки John Deere, который возвращался из сельскохозяйственных работ. В штабе отметили, что гражданскую технику противник уничтожил за пределами украинских позиций.
Зафиксирован один обстрел вблизи населенного пункта Южное. Там противник применил противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
С начала текущих суток, 21 декабря, нарушений режима прекращения огня ВСУ не зафиксировали.
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