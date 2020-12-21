Оккупанты на Донбассе обстреляли мирное население вблизи Каменки, - ООС

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки" Восток "неподалеку Водяного, что на Приазовье, враг применил против наших защитников ручной противотанковый гранатомет, а вблизи Павлополя - совершил несколько очередей из стрелкового оружия. Оба вида оружия противник применил и у населенного пункта Пески . Четыре раза враг провоцировал наших защитников в пригороде Авдеевки. Здесь оккупанты неоднократно применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие ", - говорится в сообщении.

Также российские наемники обстреляли мирное население вблизи Каменки.

Сделав несколько выстрелов из станкового противотанкового гранатомета был уничтожен трактор марки John Deere, который возвращался из сельскохозяйственных работ. В штабе отметили, что гражданскую технику противник уничтожил за пределами украинских позиций.

Зафиксирован один обстрел вблизи населенного пункта Южное. Там противник применил противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

С начала текущих суток, 21 декабря, нарушений режима прекращения огня ВСУ не зафиксировали.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb