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Espreso.tvОбществоВ Украине продали четвертый спиртзавод, - Фонд госимущества

В Украине продали четвертый спиртзавод, - Фонд госимущества

Фонд государственного имущества Украины продал частному инвестору за 50 млн грн четвертый объект ГП "Укрспирт"

Об этом сообщила пресс-служба Фонда госимущества.

"За объект приватизации на торгах соревновались 4 компании, а стартовая цена выросла в 2,7 раза - с 18,7 млн грн до 50 млн грн", - отмечается в сообщении.

Согласно информации на сайте ProZorro, покупателем стало зарегистрированное в Киеве ООО "Офис инвестиций".

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