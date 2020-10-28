В Украине продали четвертый спиртзавод, - Фонд госимущества

28 октября, 2020, 19:36

Фонд государственного имущества Украины продал частному инвестору за 50 млн грн четвертый объект ГП "Укрспирт"

Об этом сообщила пресс-служба Фонда госимущества.

"За объект приватизации на торгах соревновались 4 компании, а стартовая цена выросла в 2,7 раза - с 18,7 млн грн до 50 млн грн", - отмечается в сообщении.

Согласно информации на сайте ProZorro, покупателем стало зарегистрированное в Киеве ООО "Офис инвестиций".