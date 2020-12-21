Топ-уровень: президент "Ференцвароша" рассказал о зарплате Реброва

21 декабря, 2020, 14:24

Президент венгерского "Ференцвароша" Габор Кубатиев рассказал, что Сергей Ребров имеет заработную плату топ-уровня

Об этом сообщает M4 Sport .

Кубатиев признался, что у него и у Реброва непростые характеры, но это не мешает им успешно сотрудничать.

"Ребров - фантастический тренер и очень непростой человек. У меня тоже непростой характер, но если кто-то хочет чего-то добиться в жизни, это не бывает легко. Он мог бы быть лучше, чаще улыбаться, но он этого не делает. Нам этого достаточно. Он вкладывает все свои знания в клуб, мы нашли друг друга. У нас хороший контракт с Ребровым. Если он и не среди самых высокооплачиваемых тренеров Европы, то точно имеет зарплату топ-уровня. он может здесь оставаться, потому что зарабатывает хорошие деньги в хорошем клубе и чувствует себя так же", - сказал Габор Кубатиев.

После 15-го тура "Ференцварош" набрал 36 очков и продолжает уверенно лидировать в чемпионате Венгрии. Ближайшего преследователя - "Фехервар" - будапештцы опережают на 11 пунктов.

Напомним, 8 декабря в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" победило венгерский "Ференцварош" со счетом 1: 0 и ввийшло в плей-офф Лиги Европы.

17 декабря гол украинца Игоря Харатин принес "Ференцварошу" победу над "Пакш" в 15-м туре чемпионата Венгрии.

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