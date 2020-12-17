Гол украинца принес победу команде Реброва в Венгрии

17 декабря, 2020, 09:01

Гол украинца Игоря Харатина принес "Ференцварошу" победу над "Пакш" в 15-м туре чемпионата Венгрии

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Игорь Харатин отыграл весь матч, на 50-й минуте реализовал пенальти и вывел команду Сергея Реброва вперед - 2: 1. Еще один украинец - Александр Зубков сыграл за клуб из Будапешта 55 минут.

В итоге "Ференцварош" выиграл 3: 1, получил в чемпионате шестую подряд победу, набрал 36 очков и продолжает уверенно лидировать в чемпионате Венгрии. Ближайшего преследователя - "Фехервар" - будапештцы опережают на 11 пунктов.

В общем Игорь Харатин в нынешнем сезоне сыграл за "Ференцварош" 22 матча, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Напомним, 8 декабря в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" победило венгерский "Ференцварош" со счетом 1: 0 и вошло в плей-офф Лиги Европы.

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