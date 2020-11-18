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Espreso.tvСпортЛучший боксер со времен Али: Фьюри потролил Усика из-за боя с Чисорой

Лучший боксер со времен Али: Фьюри потролил Усика из-за боя с Чисорой


фото: Getty Images
Британский тяжеловес Тайсон Фьюри заявил, что украинец Александр Усик не оправдал надежд в поединке с его соотечественником Дереком Чисорой

Об этом сообщает talkSPORT.

По словам обладателя титула WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, Александр Усик неубедительной победой над Дереком Чисорой не подтвердил чемпионских амбиций в хэвивейте.

"Дерек находится на закате своей карьеры. Между тем Усик должен стать следующим крутым бойцом. Ему не следует проводить равный бой с Чисорой. Если честно, я считаю, что Чисора сделал достаточно для ничьей. Я просто вел подсчет в каждом раунде. Кто-то думает, что Усик выиграл с разрывом в один-два раунда. по-моему, даже его менеджер насчитал ничью. Усик хочет стать лучшим со времен Мохаммеда Али. Как ему можно свести вничью бой с Чисорой на склоне его карьеры?" - спросил Фьюри.

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