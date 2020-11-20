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Espreso.tvОбществоБуславец остается первым заместителем министра, - Минэнерго

Буславец остается первым заместителем министра, - Минэнерго


фото: Міненерго
Ольга Буславец остается в должности первого заместителя министра энергетики

Об этом сообщает пресс-служба ведомства .

"20 ноября на внеочередном заседании правительства принято решение о признании утратившим силу распоряжения Кабинета Министров Украины № 604 о временном возложении исполнения обязанностей министра энергетики на Ольгу Буславец. В то же время Буславец остается в должности первого заместителя министра энергетики ", - говорится в сообщении.

Сейчас временное исполнение обязанностей министра возложено на Юрия Бойко, который до этого работал заместителем министра.

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