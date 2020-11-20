Буславец остается первым заместителем министра, - Минэнерго

20 ноября, 2020, 21:42

Ольга Буславец остается в должности первого заместителя министра энергетики

Об этом сообщает пресс-служба ведомства .

"20 ноября на внеочередном заседании правительства принято решение о признании утратившим силу распоряжения Кабинета Министров Украины № 604 о временном возложении исполнения обязанностей министра энергетики на Ольгу Буславец. В то же время Буславец остается в должности первого заместителя министра энергетики ", - говорится в сообщении.

Сейчас временное исполнение обязанностей министра возложено на Юрия Бойко, который до этого работал заместителем министра.