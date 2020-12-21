"Барселона" переживает тяжелые времена, но я в порядке, - Месси

21 декабря, 2020, 17:40

Форвард Лионель Месси заявил, что испанская "Барселона" переживает сейчас тяжелые времена

Об этом сообщает Mundo Deportivo .

Месси признался, что он тоже переживал тяжелые времена летом, во время трансферного окна, но теперь он в хорошем настроении.

"Я в порядке. Летом для меня было очень плохое время, я его пережил. Конец сезона и то, что случилось летом сказалось в начале нового сезона, но сейчас я чувствую себя хорошо. Я знаю, что "Барселона" переживает тяжелые времена - как клуб и команда, - но у меня хорошее настроение", - сказал Месси.

33-летний Лионель Месси в нынешнем сезоне сыграл за каталонцев 16 матчей забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи.

"Барселона" имеет21 очко и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.

19 декабря форвард "Барселоны" Лионель Месси повторил рекорд бразильца Пеле по количеству голов в составе одной команды.