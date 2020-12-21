Ни капли не жалею, что переехал в Россию, - экс-футболист сборной Украины

21 декабря, 2020, 13:58

Бывший молодежной сборной Украины Артем Полярус рассказал, что доволен своим трансфером в чемпионат России

Об этом сообщает UA-Футбол .

По словам Поляруса, он не может никому ничего советовать, но доволен, что переехал в Россию.

"Советовать никому ничего не могу - это дело каждого и каждый выбирает свой путь. Я лично принял данное решение в свое время и ни капли не жалею. Я долго к этому шел, советовался с семьей, что пора сделать шаг вперед. Поскольку долгое время находился в одном клубе, то в глубине души понимал, что нужно было что-то менять в своей карьере. были варианты из других клубов Украины и из стран ближнего зарубежья, из Европы, но потому, что я для себя сделал выбор, то отступать уже не было смысла. Как показало время, я сделал правильный выбор ", - сказал полузащитник.

Летом 2019-го года Артем Полярус покинул "Александрию" и перебрался в российских "Химок". В октябре хавбек перешел в "Ахмату" из Грозного. В этом сезоне 28-летний игрок провел 16 матчей и отдал 3 результативные передачи.

Полярус провел 9 матчей за молодежные сборные Украины.

17 декабря украинский тренер Юрий Вернидуб заявил, что не осуждает Ярослава Ракицкого за то, что он выступает за питерский "Зенит".