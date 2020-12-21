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Espreso.tvОбществоМогу возвращаться к своим обязанностям, - Труханов о выздоровлении от коронавируса

Могу возвращаться к своим обязанностям, - Труханов о выздоровлении от коронавируса

Городской голова Одессы Геннадий Труханов вылечился от коронавируса

Об этом сообщает местное издание "Depo Одесса".

"Вылечился, безопасен, могу возвращаться к своим обязанностям", - рассказал мэр.

По словам главы города, отрицательный быстрый ПЦР-тест он получил в субботу, 19 декабря. Труханов рассказал, что чувствует себя хорошо, находится в хорошем настроении.

Отметим, до этого обязанности городского головы исполнял его заместитель Павел Вугельман.

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