Могу возвращаться к своим обязанностям, - Труханов о выздоровлении от коронавируса

21 декабря, 2020, 15:11

Городской голова Одессы Геннадий Труханов вылечился от коронавируса

Об этом сообщает местное издание "Depo Одесса".

"Вылечился, безопасен, могу возвращаться к своим обязанностям", - рассказал мэр.

По словам главы города, отрицательный быстрый ПЦР-тест он получил в субботу, 19 декабря. Труханов рассказал, что чувствует себя хорошо, находится в хорошем настроении.

Отметим, до этого обязанности городского головы исполнял его заместитель Павел Вугельман.

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