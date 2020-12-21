Луческу хочет купить в "Динамо" форварда сборной Узбекистана

21 декабря, 2020, 14:51

Нападающий сборной Узбекистана Жасур Яхшибоев попал в сферу интересов киевского "Динамо"

Об этом сообщает Sports.uz.

23-летний Яхшибоев нравится тренерскому штабу "Динамо". Мирча Луческу заинтересован в трансфере форварда сборной Узбекистана.

Руководство "Динамо" не собираются спешить над трансфером нападающего, поэтому скауты клуба продолжат следить за Жасуром Яхшибоевим. Трансфер могут оформить весной 2021-го года.

У 23-летнего Яхшибоева заканчивается контракт с узбекским "Пахтакор". Уже с 1 января он будет свободным агентом и сможет добраться "Динамо" бесплатно.

Прошлый сезон форвард провел в солигорскому "Шахтере" на правах аренды. В целом он провел 29 матчей, забил 18 мячей и отдал 6 результативных передач.

На его счету 3 матча за сборную Узбекистана по футболу.

15 декабря стало известно, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу договорился с президентом киевского клуба Игорем Суркисом об усилении команды.

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