Луческу хочет купить в "Динамо" форварда сборной Узбекистана
Об этом сообщает Sports.uz.
23-летний Яхшибоев нравится тренерскому штабу "Динамо". Мирча Луческу заинтересован в трансфере форварда сборной Узбекистана.
Руководство "Динамо" не собираются спешить над трансфером нападающего, поэтому скауты клуба продолжат следить за Жасуром Яхшибоевим. Трансфер могут оформить весной 2021-го года.
У 23-летнего Яхшибоева заканчивается контракт с узбекским "Пахтакор". Уже с 1 января он будет свободным агентом и сможет добраться "Динамо" бесплатно.
Прошлый сезон форвард провел в солигорскому "Шахтере" на правах аренды. В целом он провел 29 матчей, забил 18 мячей и отдал 6 результативных передач.
На его счету 3 матча за сборную Узбекистана по футболу.
- 15 декабря стало известно, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу договорился с президентом киевского клуба Игорем Суркисом об усилении команды.
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