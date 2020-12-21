Катастрофа самолета МАУ: Иран планирует опубликовать отчет в ближайшие дни

21 декабря, 2020, 13:16

Иран в ближайшие дни представит технический отчет о катастрофе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS752

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде, передает Iran International .

"Сегодня-завтра технический отчет будет опубликован к годовщине трагедии и будет направлен украинской стороне и другим причастным к ней лицам", - добавил Хатибзаде, опровергнув то, что Тегеран затягивает расследование.

Кроме того, спикер раскритиковал заявления канадской стороны. В частности речь идет о заявлении министра иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа шампанское, в которой он отметил, не верит, что самолет МАУ был сбит в Иране в результате человеческой ошибки.

Напомним, власти Канады выразила сомнение, что Иран должным образом проводит расследование сбивания украинского самолета МАУ.

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