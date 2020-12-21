Госбюджет-2021 отправили на подпись Зеленскому

21 декабря, 2020, 13:31

21 декабря голова Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон о госбюджете на 2021 год и передал его на подпись президенту

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады в Twitter.

"Голова Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал Закон" О Государственном бюджете Украины на 2021 год", - говорится в сообщении.

Голова Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков @DRazumkov подписал Закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", # ЗП4000 .

Закон передан на подпись Президенту Украины. pic.twitter.com/ADvSAamyki - Верховная Рада Украины (@verkhovna_rada) December 21, 2020

Напомним, согласно пояснительной записке к проекту закона о госбюджете на 2021 год, 7,4 млрд грн планируется привлечь в спецфонд государственного бюджета за счет платы за лицензии на азартные игры и лотереи. Дополнительные 6,4 млрд грн предполагается от "ликвидации схем" с налогом на добавленную стоимость (НДС). Также планируется рост отчислений от государственных компаний - их норматив увеличен до 90% с предыдущих 30%.

Расходы госбюджета предусмотрены в сумме 1 трлн 328 млрд грн. В частности расходы общего фонда - 1,18 трлн грн и расходы специального в размере 144, 34 млн грн.

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Прожиточный минимум предлагается установить с 1 января - 2189 грн, с 1 июля - 2294 грн, с 1 декабря - 2393 грн. Минимальную пенсию для лиц, утративших трудоспособность, предлагается установить с 1 января - 1769 грн, с 1 июля - 1854 грн, с 1 декабря - 1934 грн.

Рост минимальной зарплаты предусмотрено с 1 января 2021 до 6 тыс. грн, а с 1 декабря - 6,5 тыс. грн.

Рост минимальной заработной платы до 6,5 тыс. грн отсроченное к 1 декабря 2021 с 1 июля.

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