Агентство ЕС по лекарствам одобрило вакцину от коронавируса компании Pfizer
21 декабря, 2020, 16:38
Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило использование вакцины против COVID-19 от Pfizer и BioNTech
Об этом сообщает НВ со ссылкой на DW.
Для начала вакцинации в ЕС необходимо официальное одобрение Европейской комиссии. Этот шаг скорее формальность, он может занять еще два дня.
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Согласно графикам, вакцинация начнется 27 декабря.
- 14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые обнаружили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.
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