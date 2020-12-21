Агентство ЕС по лекарствам одобрило вакцину от коронавируса компании Pfizer

21 декабря, 2020, 16:38

Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило использование вакцины против COVID-19 от Pfizer и BioNTech

Об этом сообщает НВ со ссылкой на DW.

Для начала вакцинации в ЕС необходимо официальное одобрение Европейской комиссии. Этот шаг скорее формальность, он может занять еще два дня.

Читайте также: Свидетельство о вакцинации от коронавируса может стать требованием для въезда в Евросоюз, - посол

Согласно графикам, вакцинация начнется 27 декабря.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые обнаружили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.