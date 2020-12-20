В Индии насчитывается более 10 млн инфицированных коронавирусом

20 декабря, 2020, 09:05

Индия стала второй страной в мире, где количество инфицированных коронавирусом превысило 10 млн. Она уступает только США, где всего было инфицировано более 17,5 млн человек

Всего в Индии заразился 1% населения, которое составляет 1,3 млрд человек. За последние сутки в стране было зафиксировано 25 тыс. новых случаев заражения, а с начала пандемии скончалось более 145 тыс. человек, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на DW.

Впрочем, ежедневные показатели заражения в этой стране значительно уменьшились по сравнению с сентябрем, когда сообщалось по почти 100 тыс. заражений ежедневно.

"Если мы сможем поддерживать нашу тенденцию к снижению в течение следующих двух-трех месяцев, сможем начать программу вакцинации и начать выходить из пандемии '', - сказал правительственный эксперт по здравоохранению, доктор Рандип Гулерия /

Сейчас Индия готовится к масштабной кампании по вакцинации 1,3 млрд людей от коронавируса. Страна еще не утвердила ни одной вакцины, но несколько компаний уже подали заявки на получение разрешения. Среди них AstraZeneca, которая сотрудничает с Индийским институтом сывороток, является крупнейшим в мире производителем вакцин. Индийская вакцина Bharat Biotech также считается одной из самых перспективных и, как ожидается, в течение двух недель должен получить разрешение на применение.

Правительство страны планирует вакцинировать от коронавируса 250 млн человек к июлю 2021 года. Прежде всего прививки должны получить медицинские работники, затем вакцинировать лиц старше 50 лет и тех, кто имеет тяжелые болезни.

Напомним, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сделал прививку от коронавируса в прямом эфире.

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