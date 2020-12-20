В Индии насчитывается более 10 млн инфицированных коронавирусом
Всего в Индии заразился 1% населения, которое составляет 1,3 млрд человек. За последние сутки в стране было зафиксировано 25 тыс. новых случаев заражения, а с начала пандемии скончалось более 145 тыс. человек, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на DW.
Впрочем, ежедневные показатели заражения в этой стране значительно уменьшились по сравнению с сентябрем, когда сообщалось по почти 100 тыс. заражений ежедневно.
"Если мы сможем поддерживать нашу тенденцию к снижению в течение следующих двух-трех месяцев, сможем начать программу вакцинации и начать выходить из пандемии '', - сказал правительственный эксперт по здравоохранению, доктор Рандип Гулерия /
Сейчас Индия готовится к масштабной кампании по вакцинации 1,3 млрд людей от коронавируса. Страна еще не утвердила ни одной вакцины, но несколько компаний уже подали заявки на получение разрешения. Среди них AstraZeneca, которая сотрудничает с Индийским институтом сывороток, является крупнейшим в мире производителем вакцин. Индийская вакцина Bharat Biotech также считается одной из самых перспективных и, как ожидается, в течение двух недель должен получить разрешение на применение.
Правительство страны планирует вакцинировать от коронавируса 250 млн человек к июлю 2021 года. Прежде всего прививки должны получить медицинские работники, затем вакцинировать лиц старше 50 лет и тех, кто имеет тяжелые болезни.
- Напомним, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сделал прививку от коронавируса в прямом эфире.
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