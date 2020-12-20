В Австрии задержали еще двух подозреваемых в организации теракта в Вене

20 декабря, 2020, 19:21

В Австрии задержали еще двух подозреваемых в террористическом акте, который был совершен 2 ноября в Вене

Об этом сообщает Reuters.

О задержании двух подозреваемых сообщили в прокуратуре Австрии.

Отмечается, что генетический материал одного из задержанных, 26-летнего гражданина Австрии афганского происхождения, найден на оружии нападавщего.

Относительно второго задержанного подробности не сообщаются.

В ноябре австрийские правоохранители задержали 14 человек в возрасте от 18 до 28 лет по подозрению в причастности к террористической организации.

В то же время отмечалось, что джигадист, который убил четверых и ранил 22 человек в Вене, действовал в момент теракта самостоятельно.

Напомним, 2 ноября в Вене произошла стрельба возле синагоги, в результате которой погибли по меньшей мере 4 человека. Нападавший открыл огонь из огнестрельного оружия по посетителям ресторанов, прохожим и полицейским. Один нападавший был убит.

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт.

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