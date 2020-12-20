Украинский полицейский не будет защищать Зеленского от возмущенного народа, - Бессмертный
Так считает украинский политик Роман Бессмертный, о чем он заявил в эфире еженедельной программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV.
"Безусловно, что фигура Зеленского сейчас очень устраивает олигархическую среду. Потому что он не является президентом, он играет роль президента. И играть эту роль ему отведено до тех пор, пока "караул не устанет". Как только "устанет караул", на встречу придут граждане и на этом наступит катастрофа - и институциональная, и личностная", - подчеркнул он.
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При этом, как отметил Бессмертный, такой опасности "не ощущает сегодня высшее руководство государства - и в лице президента, и депутатов, и правительства".
"Они не понимают, что украинский полицейский (до этого - украинский милиционер) - он такой же нищий, как и все другие представители общества, и он не станет эту небольшую группку, которая его делает нищим, защищать", - пояснил Роман Бессмертный.
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