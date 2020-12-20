Главную елку Одессы открыли под российский шансон

20 декабря, 2020, 15:32

На открытии главной новогодней елки в Одессе включили российский шансон

Об этом сообщает "Думская".

Праздничную елку торжественно зажгли 19 декабря на Думской площади. Перед одесситами выступил Одесский муниципальный духовой оркестр имени Салика, музыканты которого были наряжены Дедами Морозами.

Сразу после официальной части на Думской площади одесситам включили русский шансон.

Напомним, 19 декабря во время торжественного открытия новогодней елки на Софийской площади в столице произошел пожар.

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