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Espreso.tvОбществоВо время открытия главной елки в Киеве произошел пожар

Во время открытия главной елки в Киеве произошел пожар


фото: Укрінформ
Во время торжественного открытия новогодней елки на Софийской площади в столице произошел пожар

Об этом сообщает hromadske .

Возгорание произошло сразу после включения праздничной иллюминации. Огонь охватил одно из украшений - шарик, часть световой композиции. От него повалил черный дым, который начал подниматься над площадью.

Пожар оперативно потушили спасатели.

По предварительным данным, никто из присутствующих не пострадал, сообщают наши корреспонденты с места происшествия.

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