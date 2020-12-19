Во время открытия главной елки в Киеве произошел пожар
19 декабря, 2020, 20:14
Во время торжественного открытия новогодней елки на Софийской площади в столице произошел пожар
Об этом сообщает hromadske .
Возгорание произошло сразу после включения праздничной иллюминации. Огонь охватил одно из украшений - шарик, часть световой композиции. От него повалил черный дым, который начал подниматься над площадью.
Пожар оперативно потушили спасатели.
По предварительным данным, никто из присутствующих не пострадал, сообщают наши корреспонденты с места происшествия.
- Напомним, 19 декабря на Софийской площади в столице зажгли главную елку страны.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb