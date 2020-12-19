Во время открытия главной елки в Киеве произошел пожар

19 декабря, 2020, 20:14

Во время торжественного открытия новогодней елки на Софийской площади в столице произошел пожар

Об этом сообщает hromadske .

Возгорание произошло сразу после включения праздничной иллюминации. Огонь охватил одно из украшений - шарик, часть световой композиции. От него повалил черный дым, который начал подниматься над площадью.

Пожар оперативно потушили спасатели.

По предварительным данным, никто из присутствующих не пострадал, сообщают наши корреспонденты с места происшествия.

Напомним, 19 декабря на Софийской площади в столице зажгли главную елку страны.

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