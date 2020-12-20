Епифаний рассказал, как будет происходить празднование Рождества в условиях карантина
Об этом сообщает Радио Свобода.
По его словам, храмы не будут закрываться, но они должны соблюдать все карантинные ограничения.
"Храмы не будут закрываться, но и церкви также не должны злоупотреблять, должны придерживаться тех карантинных ограничений, которые введенны украинским правительством, подходить к этому разумно, взвешенно и ответственно. Если мы будем на самом деле ответственными, то увидим, что постепенно болезнь будет спадать. Как сейчас мы видим, что был такой всплеск почти до 20 000, а сейчас - в пределах 10-12 тысяч", - сказал Епифаний.
Он напомнил, что празднование Рождества будет проходить еще без жестких ограничений.
"Часть времени будет проведена без жестких ограничений. Это Рождество Христово. А дальше будет видно. Если все же это будет введено, то я считаю, что нужно соблюдать разумно", - сказал митрополит.
- Напомним, 19 декабря Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил, что против празднования Рождества 25 декабря выступают более 60% украинцев.
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