Епифаний рассказал, как будет происходить празднование Рождества в условиях карантина

20 декабря, 2020, 20:29

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил, что храмы не будут закрываться на Рождество, несмотря на противоэпидемические ограничения

Об этом сообщает Радио Свобода.

По его словам, храмы не будут закрываться, но они должны соблюдать все карантинные ограничения.

"Храмы не будут закрываться, но и церкви также не должны злоупотреблять, должны придерживаться тех карантинных ограничений, которые введенны украинским правительством, подходить к этому разумно, взвешенно и ответственно. Если мы будем на самом деле ответственными, то увидим, что постепенно болезнь будет спадать. Как сейчас мы видим, что был такой всплеск почти до 20 000, а сейчас - в пределах 10-12 тысяч", - сказал Епифаний.

Он напомнил, что празднование Рождества будет проходить еще без жестких ограничений.

"Часть времени будет проведена без жестких ограничений. Это Рождество Христово. А дальше будет видно. Если все же это будет введено, то я считаю, что нужно соблюдать разумно", - сказал митрополит.

Напомним, 19 декабря Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил, что против празднования Рождества 25 декабря выступают более 60% украинцев.

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