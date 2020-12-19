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Espreso.tvОбществоЕпифаний объяснил, почему переход к празднованию Рождества 25 декабря не актуален

Епифаний объяснил, почему переход к празднованию Рождества 25 декабря не актуален


фото: Укрінформ
Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил, что против празднования Рождества 25 декабря выступают более 60% украинцев

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода .

По его словам, более 60% верующих высказываются против празднования Рождества 25 декабря, вместо 7 января.

"Я опираюсь на мнение наших верующих. И мы знаем четко социологию, которая показывает, что более 60% украинцев против празднования 25 декабря. И мы как церковь опираемся на своих верующих, потому что мы только утверждаемся, как признанная поместная ПЦУ. И если мы сейчас перейдем на новый календарь, то соответственно состоится еще одно раскол ", - сказал Епифаний.

Однако, митрополит убежден, что со временем Рождество в Украине все же будут праздновать в декабре.

"Это вопрос времени. Оно состоится, но когда к этому подойдет сознательно украинский народ, православные верующие и не только православные, другие христиане, потому что все это взаимосвязано между собой. Когда мы увидим, что большинство готово, тогда будет принято общецерковное решение о переходе ", - пояснил Епифаний.

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