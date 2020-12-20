Директора детдома в Измаиле подозревают в развращении девочек. Он считает это клеветой

20 декабря, 2020, 08:29

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Измаильской местной прокуратуры сообщено о подозрении директору специализированного дома ребенка в Одесской области в сексуальном насилии и развращении малолетних

По версии следствия, директор детского дома с июня 2018 по август 2020 года, в дневное и вечернее время суток, систематически приводил в свой служебный кабинет трех малолетних воспитанников под предлогом совместного времяпровождения, в том числе просмотра мультипликационных фильмов, проведения совместных игр, угощения сладостями, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на прокуратуру Одесской области.

"В дальнейшем, руководитель детдома, используя доверие, свой авторитет и влияние на малышей, их зависимое положение и неспособность сопротивляться, неоднократно совершал в отношении детей сексуальное насилие и развратные действия", - отмечается в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется группой следователей СУ ГУНП в Одесской области и Измаильского отдела полиции по ч. 4 ст. 153 (сексуальное насилие), ч. 2 ст. 156 УК (развращение несовершеннолетних) Украины.

За это преступление законом предусмотрено до 10 лет заключения.

В то же время, как отмечают в прокуратуре, "в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда".

Как уточняет Нацполиция, подозреваемую 59 лет.

"Мужчина приглашал девочек в свой кабинет посмотреть мультики, поесть сладостей и поиграть и удовлетворял свои сексуальные потребности путем демонстрации детям своего интимного органа, прикосновениями ним к их телам и преклонением к обратным действиям. С целью сокрытия преступления, правонарушитель просил детей никому не рассказывать об их "играх", объясняя, что это их с ним тайна, о которой никто не должен знать", - отмечают полицейские.

По данным одесского издания Pushkinska.net, речь идет о директоре специализированного дома ребенка в городе Измаил, враче-педиатре Викторе Проценко. Осенью одна из его сотрудниц заявила, что он якобы совершал развратные действия с девочками 3-5 лет.

Сам Проценко тогда все отрицал.

По его словам, он действительно приглашал к себе детей, но исключительно для просмотра мультфильмов.

Выдвинутые о нем обвинения он называл клеветой и следствием "внутреннего конфликта в коллективе".

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