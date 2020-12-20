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Espreso.tvМирДоказательства по делу отравления Навального представят Совету Европы, а также парламентам Великобритании и США

Доказательства по делу отравления Навального представят Совету Европы, а также парламентам Великобритании и США

Христо Грозев
фото: capital.bg
Руководство Европейского Союза, а также ряда ведущих стран мира заинтересовались проведенным журналистами и блогерами расследованием покушения на российского оппозиционера Алексея Навального и просят предоставить им непосредственные доказательства в подтверждение обвинений, выдвинутых против конкретных лиц в спецслужбах РФ

С таким заявлением представитель исследовательской группы "Белингкет", болгарский журналист Христо Грозева выступил в еженедельной программе "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV.

"Могу сказать, что Совет Европы, английский парламент и американский конгресс, все они связались с нами и просят чтобы мы не только передали документы, но и сделали им брифинг о том, что мы обнаружили. Реакция была мгновенная - в течении суток после нашей публикации", - сказал журналист.

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Сейчас идет подговка в таким брифингам.

"С понедельника (21 декабря - ред.) мы начнем думать о том, как в сегодняшнем ковидном мире мы можем это организовать. Потому что все таки о таких деталях, может быть, не стоит говорить через Zoom или через Skype", - отметил Грозев.

"Интерес (со стороны СЕ и названых стран - ред.) очень большой", - добавил Христо Грозев.

 

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