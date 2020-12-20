Авторы расследования покушения на Навального готовятся назвать имена тех, кто отдавал приказ, а также других жертв

20 декабря, 2020, 07:43

Международная команда расследователей продолжает работу над расследованием попытки убийства путем отравления российского оппозиционера Алексея Навального

Об этом представитель исследовательской группы "Белингкет", болгарский журналист Христо Грозева заявил в программе "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV.

"Направления (дальнейшей работы - ред.) могу сказать. Все они еще не закончены. Часть из этого может быть закончена в ближайшие дни. Одно из направлений - это кто реально давал "добро" и инструкции. Сейчас мы можем умозрительно подозревать, что, например, не может существовать такая структура внутри ФСБ годами, с такими бюджетами без санкционирования, без санкции с самого высокого места. Но мы хотим доказать это, мы хотим увидеть, кто знал в последнюю минуту, кто давал инструкции. Это один вектор, по которому у нас уже есть намеки. Но еще недостаточно доказательств чтобы публиковать", - рассказал он.

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"А второй вектор - это кто еще, кроме Навального, среди оппозиционеров или даже среди журналистов мог быть в прицелах этой группы (отравителей - ред.)", - добавил расследователь.

Как подчеркнул Грозев, новые расследования по обеим векторам могут появится уже "до конца года".

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