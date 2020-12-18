Майк Пенс вакцинировался от коронавируса в прямом эфире (ВИДЕО)

18 декабря, 2020, 15:49

Вице-президент США Майк Пенс в пятницу утром получил прививку от коронавируса, став самым высоким вакцинированным чиновником страны

Об этом сообщает CBS News.

"Я ничего не почувствовал", - коротко прокомментировал Пенс процедуру прививки вакциной Pfizer/Biontech.

Он добавил, что эта неделя, когда в США стартовала программа массовой вакцинации населения, станет "началом конца пандемии".

Пенс сидел в кресле рядом с американским флагом и под экраном с надписью "Безопасно и эффективно".

Кроме Пенса, прививку сделали также его жене Карен. В заявлении в среду вечером Майк Пенс объяснил, что он и его жена провакцинируются публично, чтобы усилить уверенность в вакцинации, поскольку миллионы американцев скептически относятся к тщательно протестированным препаратам.

Пока неизвестно, когда прививку получит Трамп, который уже переболел COVID-19.

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