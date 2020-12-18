Майк Пенс вакцинировался от коронавируса в прямом эфире (ВИДЕО)
Об этом сообщает CBS News.
"Я ничего не почувствовал", - коротко прокомментировал Пенс процедуру прививки вакциной Pfizer/Biontech.
Он добавил, что эта неделя, когда в США стартовала программа массовой вакцинации населения, станет "началом конца пандемии".
Пенс сидел в кресле рядом с американским флагом и под экраном с надписью "Безопасно и эффективно".
Кроме Пенса, прививку сделали также его жене Карен. В заявлении в среду вечером Майк Пенс объяснил, что он и его жена провакцинируются публично, чтобы усилить уверенность в вакцинации, поскольку миллионы американцев скептически относятся к тщательно протестированным препаратам.
BREAKING: Vice Pres. Mike Pence receives COVID-19 vaccine. https://t.co/D3NZXWFj5S pic.twitter.com/dDWzaLUMi0- ABC News (@ABC) December 18, 2020
Пока неизвестно, когда прививку получит Трамп, который уже переболел COVID-19.
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