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В Киеве за сутки на коронавирусом заболели 1364 человека


фото: Укрінформ
В столице 18 декабря были лабораторно подтверждены 1364 случаев заболевания COVID-19

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в telegram.

"Еще 1364 больных коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умерли 20 человек. Всего коронавирус унес жизни 1699 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 99 694", - написал Кличко.

Он добавил, что больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 342, в Деснянском - 266, и в Днепровском районе - 196 случаев.

В больницы столицы госпитализировали 82 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 734 человека. Всего коронавирус преодолели 31 949 жителей Киева.

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