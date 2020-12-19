В Киеве за сутки на коронавирусом заболели 1364 человека
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в telegram.
"Еще 1364 больных коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умерли 20 человек. Всего коронавирус унес жизни 1699 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 99 694", - написал Кличко.
Он добавил, что больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 342, в Деснянском - 266, и в Днепровском районе - 196 случаев.
В больницы столицы госпитализировали 82 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 734 человека. Всего коронавирус преодолели 31 949 жителей Киева.
- В Украине за минувшие сутки, 18 декабря, лабораторно подтверждено 11 742 новых случая заболевания COVID-19.
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